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عبير سندر: لا استغل طفلي لتحقيق أرباح ويزعجني الحديث عن لون بشرته

منذ 17 ساعة
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عبير سندر: لا استغل طفلي لتحقيق أرباح ويزعجني الحديث عن لون بشرته

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ونفت عبير سندر إنشاءها حساباً في "إنستغرام" باسم نجلها الوحيد من أجل استغلاله مادياً، مؤكدةً أن حسابه لا يحقق أرباحاً، وهذا ليس الهدف من إنشاء الحساب.

وأوضحت عبير سندر، في مقابلة تلفزيونية، إنّ من أكثر الموضوعات التي أزعجتها تحدّث الناس عن لون بشرة طفلها المتوقعة خلال حملها؛ بسبب زواجها من رجل أبيض البشرة، لافتةً إلى أنَّ بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم ألفاظاً عنصرية ضدها من دون أن تدري، أو تعتبرها سيئةً بالأساس مثل كلمة "سودة".

وأكدت الفاشينيستا أنّها لم تندم علي مشاركتها بفيلم الأكشن "123" رغم مهاجمة الكثيرين له، موضحةً أنّ البعض وصفه بـ"الفاشل"، ولكنه كان جيداً وتعلمت من التجربة.

ولفتت عبير سندر إلى أنّ هناك الكثير من الأفكار والصور النمطية التي يتم وضع المرأة السمراء في إطارها، منها إظهارها على أنَّها دائماً حزينة وغاضبة ونفسيتها غير سوية، وهذا غير صحيح مطلقاً.

وأضافت أنَّها لا تُشارك تفاصيل حياتها الشخصية بشكلٍ مُبالغ فيه، ولكنّ الأمر عادي، وما زالت تحتفظ بالعديد من الخصوصيات في حياتها التي لا يراها المتابعون، مشيرة إلى أنّها في حال تركت السوشيال ميديا ستقوم بإنشاء مشروعها الخاص، لافتةً إلى أنّ شهرتها جاءت بالصدفة، ومشروعها الخاص بالشعر الاصطناعي يسير بشكلٍ جيد.

السوشيال ميديا
عبير سندر
لون البشرة
فيلم الأكشن 123

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53176
منذ 30 دقيقة
لون البشره مو مشكله

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أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

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