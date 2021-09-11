امرأة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها بعد شهر العسل

أبوظبي (صدى):
أقامت فتاة خليجية دعوى قضائية أمام محكمة إماراتية ضد زوجها بعد انقضاء شهر العسل الخاص بهما؛ حيث طالبت بالدعوى القضائية إلزام زوجها توفير سكن خاص ونفقة، وعدم الإقامة في منزل ذويه، إلى حين الانتهاء من إنشاء منزلهما الذي لايزال في مرحلة البناء.
وكان الزوج ينفذ أعمال بناء المنزل، وظنت أنها ستستطيع العيش في منزل ذويه إلى حين تشطيب المنزل، وبعد عودتها من شهر العسل، لم تتأقلم في منزل العائلة.
وطالبت الزوجة الزوج بتوفير سكن خاص بها ونفقة، لكنه لم يستجب لها، وطلب منها عدم المبالغة في الطلبات، خاصة أن المسكن لا يقطن فيه إلا والدته وشقيقته لتقيم دعوى قضائية ضده.