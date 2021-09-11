نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ممرض واقعة "السجود لكلب" يكشف كواليس الواقعة

منذ 5 ساعات
2401
1
بالفيديو.. ممرض واقعة "السجود لكلب" يكشف كواليس الواقعة

القاهرة (صدى):
كشف الممرض المصري عادل سالم، الذي تعرض في مقطع مصور لاعتداء من طبيب طلب منه السجود لكلب، كواليس الواقعة.

وقال سالم إن ما ظهر في الفيديو حدث فعلا، في رد على ما زعمه الدكتور خيري أمس لوسائل إعلام محلية بأن نهاية الفيديو مفبركة، وذكر أن الحادثة كانت من 6 أو 7 أشهر، وأساسها أن كلب الطبيب توفي، ولم يكن الممرض يعرف بأمره ووفاته، لكنه لم يجد لوفاته أهمية، فاستصغر الموضوع واستغرب حزن طبيب العظام الشديد وحداده عليه، فغضب منه الدكتور الذي امتلك كلبا آخر فيما بعد، استصغر شأنه الممرض أيضا، بحسب العربية

وأضاف الممرض إنه فوجئ بأن الطبيب كان يقوم بتصوير ما يحدث، وإنه محرج أمام أهل بلده وأولاده، إلى درجة أنه أقفل باب الغرفة على نفسه في البيت، ثم ذهب إلى محام في الرابعة فجر أمس ليتمكن من أخذ حقه.

ممرض
وسائل الإعلام
واقعة السجود لكلب
طبيب العظام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133971
منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ايش هذا الجبروت الظالم .. مفروض يؤدب هذا الطبيب الفاسق ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم رحمتك يا رحيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هذا الجبروت الظالم .. مفروض يؤدب هذا الطبيب الفاسق ..
ابو وليد
هههههههههههههههههههههه بدري
ابو محمد 😎 ✍️
لابد لهم تعويض كافة مادفعوه على الارض والبناء .. هذا شي حكمه واضح .. لأنه بيع غشش .. يتحملها البايع ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم ارهابيون ، في الجد وعكسه .. ارهابيون بكل ماتعني الكلمه ..

أخر الأخبار

ضحية تبديل أسرة بعد الولادة "عهود" تروي لحظة اكتشافها الحقيقة بعد 35 عامًا
ضحية تبديل أسرة بعد الولادة "عهود" تروي لحظة اكتشافها الحقيقة بعد 35 عامًا
منذ 5 دقائق 1134
 زوج مودل روز بعد اتهامه بمحاولة تعنيفها: الشهود لم يقولوا الحق "فيديو"
 زوج مودل روز بعد اتهامه بمحاولة تعنيفها: الشهود لم يقولوا الحق "فيديو"
منذ 15 دقيقة 160
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 
منذ 47 دقيقة 1306
"حسن البلام" يعلن إصابة شقيقه بكورونا ويوجه رسالة لجمهوره
"حسن البلام" يعلن إصابة شقيقه بكورونا ويوجه رسالة لجمهوره
منذ 56 دقيقة 443
تنبيه لمستخدمي طرق المدينة المنورة بسبب هطول أمطار رعدية
تنبيه لمستخدمي طرق المدينة المنورة بسبب هطول أمطار رعدية
منذ 57 دقيقة 1352
ضمك يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
ضمك يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
منذ ساعة 1589
ثنائي الهلال ومدافع النصر بقائمة التشكيل المثالي بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا
ثنائي الهلال ومدافع النصر بقائمة التشكيل المثالي بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1321
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد على المملكة
منذ ساعة 1250
والدة "رونالدو" تدعم نجلها رغم منعها من حضور المباريات
والدة "رونالدو" تدعم نجلها رغم منعها من حضور المباريات
منذ ساعة 1313
امرأة تدعى زرع قنبلة في طائرة كى تلحق بالرحلة
امرأة تدعى زرع قنبلة في طائرة كى تلحق بالرحلة
منذ ساعة 368