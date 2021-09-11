بالفيديو.. ممرض واقعة "السجود لكلب" يكشف كواليس الواقعة

القاهرة (صدى):
كشف الممرض المصري عادل سالم، الذي تعرض في مقطع مصور لاعتداء من طبيب طلب منه السجود لكلب، كواليس الواقعة.
وقال سالم إن ما ظهر في الفيديو حدث فعلا، في رد على ما زعمه الدكتور خيري أمس لوسائل إعلام محلية بأن نهاية الفيديو مفبركة، وذكر أن الحادثة كانت من 6 أو 7 أشهر، وأساسها أن كلب الطبيب توفي، ولم يكن الممرض يعرف بأمره ووفاته، لكنه لم يجد لوفاته أهمية، فاستصغر الموضوع واستغرب حزن طبيب العظام الشديد وحداده عليه، فغضب منه الدكتور الذي امتلك كلبا آخر فيما بعد، استصغر شأنه الممرض أيضا، بحسب العربية
وأضاف الممرض إنه فوجئ بأن الطبيب كان يقوم بتصوير ما يحدث، وإنه محرج أمام أهل بلده وأولاده، إلى درجة أنه أقفل باب الغرفة على نفسه في البيت، ثم ذهب إلى محام في الرابعة فجر أمس ليتمكن من أخذ حقه.