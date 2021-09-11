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عامل بنشر جاب العيد
منذ ساعتين
988
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التعليقات
البرودي
عدد التعليقات : 78
منذ 40 دقيقة
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أحدث التعليقات
عاطل
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له
البرودي
اي ورشة عندكم بنشر
محمد القحطاني
المدلل لا أحد يستطيع رفض أي طلب له فهو الآمر الناهي في اتحاد القدم
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم إنا نسألك ان تمن علينا بامطار خير وبركه تغيث بها البلاد والعباد يارب العالمين
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