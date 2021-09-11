أعراض بدائية تشير إلى قرب الإصابة بالنوبة القلبية بشكل مفاجئ

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت مجموعة من الأبحاث، عن الأعراض البدائية التي تشير إلى حدوث النوبة القلبية، بشكل مفاجئ.
ونشرت مجلة إكسبريس أبحاث أوضحت أنه عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب فجأة، ويحدث انسداد الشريان التاجي الذي يوصل الدم إلى القلب بسبب جلطة دموية، يؤدي إلى حدوث ألم شديد في الصدر.
وتبدأ الأعراض البدائية للنوبات القلبية، عادة بألم في منتصف الصدر، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرقبة والفك والأذنين والذراعين والمعصمين، وتشمل الأعراض، ألم في الرقبة أو الفك أو الظهر وأسفل الذراع اليسرى أو كلا الذراعين، وإحساس الغثيان، والشعور بالتعرق واللزوجة، وشحوب الوجه، والشعور بالضيق العام والخوف.
كما يعتبر زيادة الشعور بالقلق، والشعور بضيق في التنفس، والإحساس بالدوخة، من الأعراض البدائية التي تشير حدوث النوبة القلبية، لذلك ينصح الخبراء بطلب المساعدة الطبية الفورية في حال حدوث هذه الأعراض.