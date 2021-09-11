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"المسند": متوقع تشكل الغيوم الممطرة على عدة مناطق

منذ 4 ساعات
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"المسند": متوقع تشكل الغيوم الممطرة على عدة مناطق

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم السبت يشهد تتشكل الغيوم التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان عسير الباحة، وتمتد حتى أجزاء من مكة المكرمة وربما جنوبي منطقة المدينة المنورة.

وأوضح عبدالله المسند، أنه ‏متوقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية وربما الرياض وما حولها.

وفي السياق نفسه، كشف عن قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

المملكة
الطقس
الأمطار
درجات الحرارة
الغيوم

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8525
منذ ساعة
اللهم إنا نسألك ان تمن علينا بامطار خير وبركه تغيث بها البلاد والعباد يارب العالمين

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أحدث التعليقات

عاطل
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له
البرودي
اي ورشة عندكم بنشر
محمد القحطاني
المدلل لا أحد يستطيع رفض أي طلب له فهو الآمر الناهي في اتحاد القدم
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم إنا نسألك ان تمن علينا بامطار خير وبركه تغيث بها البلاد والعباد يارب العالمين

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