إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة من الأردن إلى المملكة

الرياض (صدى):
تمكنت السلطات الأردنية، من ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، مخبأة داخل أحشاء خراف، بعد تعبئتها داخل أنابيب بلاستيكية لتسهيل عملية ابتلاعها، قبل تهريبها إلى المملكة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن العقيد عامر السرطاوي، إنه ألقي القبض على شخص وجارٍ البحث عن آخر؛ إثر تورطهما في تهريب نصف مليون حبة مخدرة، عبر مركبة شحن محمّلة بالخراف.
وقال السرطاوي، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالواقعة قبل شهرين، لافتًا إلى أن عدد الخراف الموجودة على المركبة 300 خروف وبفحصها اتضح أنها تحمل المواد المخدرة، مضيفًا أنه تم التعامل معها وإخراج الحبوب من داخل أحشائها.