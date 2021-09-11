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إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة من الأردن إلى المملكة

منذ ساعتين
1787
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إحباط تهريب نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة من الأردن إلى المملكة

الرياض (صدى):
تمكنت السلطات الأردنية، من ضبط كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، مخبأة داخل أحشاء خراف، بعد تعبئتها داخل أنابيب بلاستيكية لتسهيل عملية ابتلاعها، قبل تهريبها إلى المملكة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن العقيد عامر السرطاوي، إنه ألقي القبض على شخص وجارٍ البحث عن آخر؛ إثر تورطهما في تهريب نصف مليون حبة مخدرة، عبر مركبة شحن محمّلة بالخراف.

وقال السرطاوي، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالواقعة قبل شهرين، لافتًا إلى أن عدد الخراف الموجودة على المركبة 300 خروف وبفحصها اتضح أنها تحمل المواد المخدرة، مضيفًا أنه تم التعامل معها وإخراج الحبوب من داخل أحشائها.

 

 

الأردن
المملكة
مخدرات
تهريب
كبتاجون
حبوب مخدرة
خراف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53147
منذ ساعة
ما فيه شك انها مرسله من حزب ابو زميره الحقير المجوسي . لن يتوقف هذا الحقير الا بعد تدمير المصنع اللي ينتج هذه المخدرات وهذا يقع على مسؤلية الحكومة اللبنانيه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يا رب يرحمها برحمته و يدخلها الجنه و يصبر عائلتها
ابو عمار
تم القبض على اربعه من الهاربين الفلسطينين
ابو عمار
العيدان مريضه نفسيا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
استعراض سخيف

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