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بالفيديو.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

منذ ساعة
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بالفيديو.. نرمين الفقي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة نيرمين الفقى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت نرمين الفقي في الفيديو وظهرت بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان لونه أصفر، واعتمدت على ميك أب هادئ يبرز جمالها، وهو ما لاقى إعجاب عدد كبير من متابيعها على موقع التواصل الاجتماعى.

وكانت الفنانة نرمين الفقي قد ظهرت بإطلالة جذابة خلال حفل توزيع جوائز الديسر جيست أمس، حيث كشفت عن كواليس المشاهد التي صورتها خلال موسم رمضان 2020، والتي كان أبرزها مشهد الحريق في الحلقة الأخيرة من مسلسل النمر، مشيرة إلى إصابتها بحروق طفيفة خلال تصوير هذا المشهد، والذي كان آخر مشاهدها بالمسلسل.

جلسة تصوير
نرمين الفقي
جوائز الديسر جيست

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53147
منذ ساعة
ما زالت نرمين فيها عراش برغم من بلوغها عامها ال 50 سنه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يا رب يرحمها برحمته و يدخلها الجنه و يصبر عائلتها
ابو عمار
تم القبض على اربعه من الهاربين الفلسطينين
ابو عمار
العيدان مريضه نفسيا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
استعراض سخيف

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