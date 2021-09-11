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محلل فلسطيني للملالي: من يعتدي على بلاد الحرمين لن يكون حليف لنا

منذ 3 ساعات
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محلل فلسطيني للملالي: من يعتدي على بلاد الحرمين لن يكون حليف لنا

القدس المحتلة (صدى):
أكد المحلل الاستراتيجي الفلسطيني زيد الأيوبي، على رفضه محاولات النظام الإيراني، للظهور كحليف لفلسطين.

وقال الأيوبي: "ملالي إيران يحاولون أن يخرجوا علينا بثوب الحليف لفلسطين، ونحن نقول من يعتدي على بلاد العرب وبلاد الحرمين لن يكون حليف لنا بل إنه عدو غاشم وأرعن".

وأضاف مستنكرا التدخل الإيراني: "فلسطين لن تكون إلا مع عروبتنا العظيمة بعظمة رسالتها الجليلة".

وقبل أيام أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن خيار المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده وإنشاء دولة مستقلة تشمل جميع الأراضي التاريخية في فلسطين وعاصمتها القدس".

ايران
فلسطين
القضية الفلسطينية
زيد الايوبي
تنظيم الملالي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53135
منذ ساعة
لو ان المحلل الفلسطيني في غزه لعلقت مشنقته بأمر من عملاء ايران

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
بالتوفيق
Aldosari
البنت كويته لاشك في ذالك يمكن التعليم خارج الكويت
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما سوى شي غلط

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