محلل فلسطيني للملالي: من يعتدي على بلاد الحرمين لن يكون حليف لنا

القدس المحتلة (صدى):
أكد المحلل الاستراتيجي الفلسطيني زيد الأيوبي، على رفضه محاولات النظام الإيراني، للظهور كحليف لفلسطين.
وقال الأيوبي: "ملالي إيران يحاولون أن يخرجوا علينا بثوب الحليف لفلسطين، ونحن نقول من يعتدي على بلاد العرب وبلاد الحرمين لن يكون حليف لنا بل إنه عدو غاشم وأرعن".
وأضاف مستنكرا التدخل الإيراني: "فلسطين لن تكون إلا مع عروبتنا العظيمة بعظمة رسالتها الجليلة".
وقبل أيام أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن خيار المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلا: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده وإنشاء دولة مستقلة تشمل جميع الأراضي التاريخية في فلسطين وعاصمتها القدس".