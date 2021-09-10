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لقطات عفوية للأميرين خالد وتركي الفيصل خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة

منذ 6 ساعات
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لقطات عفوية للأميرين خالد وتركي الفيصل خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة

نايف السالم (صدى):
لاقت لقطة عفوية جمعت بين مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل، ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة، تداولا واسعا.

كما شهد الحفل حضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله الأميران خالد وتركي الفيصل، يؤديان العرضة في الحفل الذي أقيم تحت رعاية أمير مكة.

يذكر أن حفل التتويج شهد خوض أشواط عدة كبرى، تمثَّلت في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، المصنَّفة بدرجة سباقية “ليستد”، وشوط كأس عكاظ، وشوط كأس الطائف للأفراس، وشوط كأس الطائف للحصن، حيث توَّج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين.

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مكة المكرمة
الطائف
الامير خالد الفيصل
الامير تركي الفيصل
سباق الخيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133957
منذ 5 ساعات
وين اللقطه العفويه ...؟

.. عموماً حفظهما الله ووقاهما من كل شر .. آمين ..
ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 606
منذ 4 ساعات
الله يحفظهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53135
منذ 3 ساعات
الله يحفظهم جميعا
محب للوطن
محب للوطن عدد التعليقات : 11
منذ 38 دقيقة
الله يحفظكم ويديم عليكم الفرح والسرور يارب لقطة جميلة تعبر عن مدى التآلف والحب والتقدير الله أكبر كم نغليكم ونحبكم آل سعود

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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