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فيديو.. فايز المالكي: العمل في الجمعيات الخيرية سابقا كان "محيوس"

منذ 11 ساعة
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فيديو.. فايز المالكي: العمل في الجمعيات الخيرية سابقا كان "محيوس"

علي القحطاني (صدى):
أكد الفنان فايز المالكي، أن العمل في الجمعيات الخيرية سابقا وقبل إطلاق منصة "إحسان" كان به العديد من الأخطاء.

ووصف المالكي العمل في الجمعيات الخيرية قبل منصة "إحسان" بأنه كان "محيوس"، مؤكدًا أنه عندما اُطلقت منصة إحسان أصبح هناك في حوكمة.

وأشار إلى أنه قديما كانت الجمعيات الخيرية تقوم بتخصيص نسب من المبالغ المتبرع بها لصالحها الخاص، مضيفا: "في إحسان صار في حوكمة للعمل، تدفع مليون يروح المليون للمحتاج، ما عاد في لعب ".

يذكر أن المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" تهدف لدعم العطاء الخيري في المملكة، وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات "الداخلية - العدل - المالية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - التعليم"،َ ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.

المملكة
فايز المالكي
الجمعيات الخيرية
منصة احسان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53147
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه في الماضي كان يأخذون من منطلق والقائمون عليها . بعضهم اشترى بيت والاخر سياره والاخر تزوج على حساب الجمعيه لان اكثر الناس يتبرع و لا يطلب وصل استلام وهذا خطاء كبير

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أحدث التعليقات

عاطل
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له
البرودي
اي ورشة عندكم بنشر
محمد القحطاني
المدلل لا أحد يستطيع رفض أي طلب له فهو الآمر الناهي في اتحاد القدم
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم إنا نسألك ان تمن علينا بامطار خير وبركه تغيث بها البلاد والعباد يارب العالمين

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