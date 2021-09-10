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وفاة الأميرة ‫دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

منذ 5 ساعات
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وفاة الأميرة ‫دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

عادل الحربي (صدى):
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، والدة الأمراء خالد وريم أبناء الأمير الوليد بن طلال، أمس الجمعة.

وأعلنت الأميرة ريم بنت الوليد وفاة والدتها قائلة: "يا رب أنت السلام ومنك السلام، يارب أمي عندك وبين يديك وأنت أولى بها سبحانك، اللهم آمن روعتها وبشّرها برضاك والجنة،يا رب إني أحبها فارحم ضعفها وهي عندك، اللهم انها في كنفك فاكرم منزلها يا رحمن، اللهم اعف عنها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها واجمعنا بها في جنات النعيم يا رب العالمين".

كما نعى الأمير سطام بن خالد الأميرة دلال قائلا: "انتقلت الى رحمة الله الاميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، اللهم ارحمها واغفر لها وعافها وأعفو عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خير من أهلها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

الوليد بن طلال
الامير سطام
ريم بنت الوليد
الأميرة ‫دلال بنت سعود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133957
منذ 5 ساعات
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويلهم الاسرة الكريمه الصبر والسلوان .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
بالتوفيق
Aldosari
البنت كويته لاشك في ذالك يمكن التعليم خارج الكويت
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما سوى شي غلط

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