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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

منذ 8 ساعات
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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

القدس (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع في الناصرة، وجاء ذلك، بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.

 

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الاثنين، هما يعقوب القادري ومحمود العارضة، ضبطا بعدما اشتبه بهما أحد الأشخاص، فقام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية، وفق "صحيفة هآرتس".

وتبين أن زكريا الزبيدي، أحد أبرز الفارين، ليس بين الموقوفيْن، فيما تتوقع الشرطة الإسرائيلية أن الأسرى الأربعة الباقين لم يعودوا بداخل الأراضي الإسرائيلية، وأنهم دخلوا إلى الضفة الغربية.

 

الضفة الغربية
الأسرى الفلسطينيين
سجن جلبوع
الناصرة
قوات الأمن الإسرائيلية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133957
منذ 8 ساعات
الله يعينهما ..

.. اللهم انتقم من الإسرائيليين بما شئت .. اللهم آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53135
منذ ساعتين
افا معقوله لم يهربو الى الاردن او مصر ... يا خوفي ان احد من جماعتهم ابلغ الصهاينه عنهم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2464
منذ ساعة
ابو فلس يعني هرب وين بيروح -- لن يجدو مسؤول ولا واحد من جماعتهم ارحم بهم من الاسرائيليين

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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