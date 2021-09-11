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شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يكشف تفاصيل الواقعة

منذ يوم
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شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يكشف تفاصيل الواقعة

الرياض (صدى):
كشف شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة؛ جراء لجوئه لمعالج شعبي في الباحة تفاصيل الواقعة، وكيف تسبب في إصابته بمرض نادر.

وأوضح شقيق المريض ويُدعى عماد العبدلي، إن الحالة الصحية لشقيقه تعود لفترة طويلة؛ حيث كان يعاني من آلام شديدة بالصدر والسكري، دون أن تتوصل المستشفيات التي راجعها لمعرفة سبب ذلك، مبينا أن شقيقه لجأ إلى معالج شعبي لإيجاد حل لتلك الحالة لكنه فشل على مدار شهر ونصف في علاجه، ليقرر مجدداً مراجعة مستشفى الأمير مشاري بن سعود في بلجرشي.

وأشار إلى أنه تم تشخيص حالته بأنها تجمع صديدي بمنطقة الصدر وكسور في الأضلاع، مبيناً أن الفريق الطبي فوجئ خلال التعامل مع الحالة بمعاناة عضلة في الصدر من غرغرينا، مؤكدا أن التقدم الطبي بالمستشفى وكفاءة الفريق الطبي تمكنا من إنقاذ شقيقه،

وأشار شقيق المريض إلى أن الأسرة قررت عدم اتخاذ أي إجراءات ضد المُعالج الشعبي وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية.

الباحة
الحالة الصحية
معالج شعبي
مضاعفات مرضية خطيرة

التعليقات

ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 212
منذ ساعة
ماشاء الله تم كشف سبب مرضه بعد لجوئه للطب الشعبي وما ذا عن فحوصاتهم الاولى لمَ لم تكشف السبب ، واضح ان القصور اساسا كان المستشفى في اجراء الفحوصات اللازمة.
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 212
منذ ساعة
ماشاء الله تم كشف سبب مرضه بعد لجوئه للطب الشعبي وما ذا عن فحوصاتهم الاولى لمَ لم تكشف السبب ، واضح ان القصور اساسا كان المستشفى في اجراء الفحوصات اللازمة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يا رب يرحمها برحمته و يدخلها الجنه و يصبر عائلتها
ابو عمار
تم القبض على اربعه من الهاربين الفلسطينين
ابو عمار
العيدان مريضه نفسيا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
استعراض سخيف

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