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لقطات عفوية للأميرين خالد وتركي الفيصل خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة

منذ ساعة
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لقطات عفوية للأميرين خالد وتركي الفيصل خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة

نايف السالم (صدى):
لاقت لقطة عفوية جمعت بين مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، سمو الأمير خالد الفيصل، ورئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، خلال حفل سباق الخيل العربية الأصيلة، تداولا واسعا.

كما شهد الحفل حضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله الأميران خالد وتركي الفيصل، يؤديان العرضة في الحفل الذي أقيم تحت رعاية أمير مكة.

يذكر أن حفل التتويج شهد خوض أشواط عدة كبرى، تمثَّلت في كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، المصنَّفة بدرجة سباقية “ليستد”، وشوط كأس عكاظ، وشوط كأس الطائف للأفراس، وشوط كأس الطائف للحصن، حيث توَّج الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين.

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مكة المكرمة
الطائف
الامير خالد الفيصل
الامير تركي الفيصل
سباق الخيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133957
منذ ساعة
وين اللقطه العفويه ...؟

.. عموماً حفظهما الله ووقاهما من كل شر .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وين اللقطه العفويه ...؟ .. عموماً حفظهما الله ووقاهما من كل شر .. آمين ..
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والطقعه فيكم الجوز..
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وبعدها يجيها البواسير او ناصور وتسوي عمليه بواسير او ناصور كدينا في الخطوط والنتيجه ولاشي غير التعب والمرض
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الله يغفر له ويرحمه
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