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وفاة الأميرة ‫دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

منذ ساعة
2000
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وفاة الأميرة ‫دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

عادل الحربي (صدى):
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، والدة الأمراء خالد وريم أبناء الأمير الوليد بن طلال، أمس الجمعة.

وأعلنت الأميرة ريم بنت الوليد وفاة والدتها قائلة: "يا رب أنت السلام ومنك السلام، يارب أمي عندك وبين يديك وأنت أولى بها سبحانك، اللهم آمن روعتها وبشّرها برضاك والجنة،يا رب إني أحبها فارحم ضعفها وهي عندك، اللهم انها في كنفك فاكرم منزلها يا رحمن، اللهم اعف عنها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها واجمعنا بها في جنات النعيم يا رب العالمين".

كما نعى الأمير سطام بن خالد الأميرة دلال قائلا: "انتقلت الى رحمة الله الاميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، اللهم ارحمها واغفر لها وعافها وأعفو عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خير من أهلها، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

الوليد بن طلال
الامير سطام
ريم بنت الوليد
الأميرة ‫دلال بنت سعود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133956
منذ ساعة
الله يرحمها برحمته الواسعه ، ويلهم الاسرة الكريمه الصبر والسلوان .. آمين ..

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أحدث التعليقات

الغروب الاخير
والطقعه فيكم الجوز..
المللل
وبعدها يجيها البواسير او ناصور وتسوي عمليه بواسير او ناصور كدينا في الخطوط والنتيجه ولاشي غير التعب والمرض
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ايوب حسن كعبي
الحمدلله الامور طيبة كانت ردة فعل مبالغ فيها مني ولم يخطر ببالي انها سوف تحدث ظجه اعلامية امابخصوص ايذاء النفس انا محارب وقد يظطر...
منور جاد حزام
جزاكم الله خيرا أخي كاتب الموضوع

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