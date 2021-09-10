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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

منذ ساعة
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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

القدس (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع في الناصرة، وجاء ذلك، بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.

 

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الاثنين، هما يعقوب القادري ومحمود العارضة، ضبطا بعدما اشتبه بهما أحد الأشخاص، فقام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية، وفق "صحيفة هآرتس".

وتبين أن زكريا الزبيدي، أحد أبرز الفارين، ليس بين الموقوفيْن، فيما تتوقع الشرطة الإسرائيلية أن الأسرى الأربعة الباقين لم يعودوا بداخل الأراضي الإسرائيلية، وأنهم دخلوا إلى الضفة الغربية.

 

الضفة الغربية
الأسرى الفلسطينيين
سجن جلبوع
الناصرة
قوات الأمن الإسرائيلية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133952
منذ 44 دقيقة
الله يعينهما ..

.. اللهم انتقم من الإسرائيليين بما شئت .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
غصب على خشمك ، تاقف يعني تاقف حتى ننهي حاجتنا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه يالهما من منسمين يمشيان على الجنوط ..
ابو محمد 😎 ✍️
إمرأة غريبه .. منها الشك والريبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه خوش مفية حريق ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبول وراسه يوجعه ..

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