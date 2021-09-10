شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

القدس (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع في الناصرة، وجاء ذلك، بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الاثنين، هما يعقوب القادري ومحمود العارضة، ضبطا بعدما اشتبه بهما أحد الأشخاص، فقام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية، وفق "صحيفة هآرتس".
وتبين أن زكريا الزبيدي، أحد أبرز الفارين، ليس بين الموقوفيْن، فيما تتوقع الشرطة الإسرائيلية أن الأسرى الأربعة الباقين لم يعودوا بداخل الأراضي الإسرائيلية، وأنهم دخلوا إلى الضفة الغربية.