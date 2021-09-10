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مواطنة تُحذر : لا تصورون للبنات بأن الإنحلال هو الحُرية
منذ 6 ساعات
1540
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133952
منذ ساعة
صح لسانتز وصح شعرِتز وصح عباتز بعد ..
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ابو محمد 😎 ✍️
غصب على خشمك ، تاقف يعني تاقف حتى ننهي حاجتنا ..
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