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أستاذ فسيولوجيا : السكر الخفي بالمشروبات الغازية تُسرع من شيخوختنا (فيديو)

منذ 36 دقيقة
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أستاذ فسيولوجيا : السكر الخفي بالمشروبات الغازية تُسرع من شيخوختنا (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
نبه أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، بأن السكر الأبيض الخفي بالمشروبات الغازية يُسرع من إصابة الفرد بالشيخوخة.

وأضاف أن بعض طلاب الجامعة في العشرينات من أعمارهم، لكن يبدون أكبر من 30 عاما، بسبب السكر الخفي في الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "السعودية".

وأشار إلى أن السكر الأبيض يمنع البناء الصحي الحقيقي لخلايا الجلد، بل ويسارع من تهالك الجلد، لذلك يفضل الامتناع عن السكر الأبيض، مشددًا على أهمية تناول الفواكه والخضروات والوجبات الرئيسية المغذية، للحفاظ على صحة الجسم.

المشروبات الغازية
الشيخوخة
محمد الأحمدي
الجهد البدني
أستاذ فسيولوجيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133927
منذ 30 دقيقة
الله يستر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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