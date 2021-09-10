أستاذ فسيولوجيا : السكر الخفي بالمشروبات الغازية تُسرع من شيخوختنا (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
نبه أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، بأن السكر الأبيض الخفي بالمشروبات الغازية يُسرع من إصابة الفرد بالشيخوخة.
وأضاف أن بعض طلاب الجامعة في العشرينات من أعمارهم، لكن يبدون أكبر من 30 عاما، بسبب السكر الخفي في الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية ، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "السعودية".
وأشار إلى أن السكر الأبيض يمنع البناء الصحي الحقيقي لخلايا الجلد، بل ويسارع من تهالك الجلد، لذلك يفضل الامتناع عن السكر الأبيض، مشددًا على أهمية تناول الفواكه والخضروات والوجبات الرئيسية المغذية، للحفاظ على صحة الجسم.