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قصة مواطن فقد يده في البحر ليصبح من أشهر صانعي تحف السفن الشراعية "فيديو" 

منذ ساعة
1414
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قصة مواطن فقد يده في البحر ليصبح من أشهر صانعي تحف السفن الشراعية "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
فقد "أبوناصر" يده اليمنى في بحر الخليج العربي لكنه قرر أن يهب اليد اليسرى لحرفة عرف بها أجداده ف بلدة تاروت.

وقال علي الشطي، صانع تحف:"في عام 1985م تعرضت لإصابة عما في إحدى منصات النفط على أثرها فقدت كف يدي اليمنى".

وأشار:"بعد الحادث فكرت في كيفية سير الحياة بعد فقد كف يدي، فاستخدمت القوارب الصناعية"، حيث بدأ عمله في هذه الحرفة منذ أن كان في السابعة عشر من عمره وتعلق بها كثيرا بعد إصابته في أعماق البحر.

وأوضح:"أعمل قوارب تقليدية بكل المسميات فلها أسماء ووظائف متعددة، فكل قارب له تفاصيله الخاصة"، فلم يستسلم وحصل على أطراف صناعية عدة خلال السنوات الماضية.

 

 

حرفة
بحر الخليج العربي
اليد اليسرى
بلدة تاروت
علي الشطي
منصات النفط
اليد اليمنى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133927
منذ 55 دقيقة
الله يعين على صعوبة ظروف الحياة .. اعانك الله ياابا ناصر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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