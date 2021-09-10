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بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان "صور"

منذ ساعة
1285
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بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان "صور"

ماجد محمد (صدى):
وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" استعدادًا لخوض البطولة الآسيوية الـ 21 التي ستنطلق في الفترة من 12 حتى الـ 19 من شهر سبتمبر الحالي.

وأدى لاعبي الأخضر أول الحصص التدريبية على صالة فونابشي الرياضية وقبل بداية التمرين ألقى رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي كلمه شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة يوم الأحد المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة (6:00) صباحاً بتوقيت السعودية ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

 

 

اليابان
المنتخب السعودي
طوكيو
بعثة
الكرة الطائرة
البطولة الآسيوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133928
منذ 44 دقيقة
فالكم الفوز بإذن الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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