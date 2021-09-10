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ثعبان مختبئ يخرج من بين الشجيرات ويفاجئ سيدة ويثير رعبها
منذ 16 ساعة
1610
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133956
منذ ساعة
خوذي العصا واذبحيه ..
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أحدث التعليقات
الغروب الاخير
والطقعه فيكم الجوز..
المللل
وبعدها يجيها البواسير او ناصور وتسوي عمليه بواسير او ناصور كدينا في الخطوط والنتيجه ولاشي غير التعب والمرض
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ايوب حسن كعبي
الحمدلله الامور طيبة كانت ردة فعل مبالغ فيها مني ولم يخطر ببالي انها سوف تحدث ظجه اعلامية امابخصوص ايذاء النفس انا محارب وقد يظطر...
منور جاد حزام
جزاكم الله خيرا أخي كاتب الموضوع
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