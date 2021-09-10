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الحلاق جاب العيد
منذ 6 ساعات
1453
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133934
منذ ساعة
الحلاق والمحلوق ، الكل منهما مقرود وقليل فود ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
وين عايشين هاالمجرمين ، مافيه نظام يشكمهم ...هايتين كذا سبهلله...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز وصح شعرِتز وصح عباتز بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تمام عليك .. اسمح لي اسميك الشيخ الصيني ، في جزيرة العرب .. ياهلا ومرحباا .. .. انت خير من يجمع بين الثقافتين العربية...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
غييييوووورررر
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
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