نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة

منذ 4 ساعات
1450
1
حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج.

 

 

الباحة
مكة
جازان
عسير
حالة الطقس
الأمطار الرعدية
الرؤية الأفقية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133926
منذ 48 دقيقة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

أخر الأخبار

ضبط مواطن بحوزته غزالين من نوع الريم وأسلحة صيد محظورة في القصيم 
ضبط مواطن بحوزته غزالين من نوع الريم وأسلحة صيد محظورة في القصيم 
منذ 11 دقيقة 1149
حليمة بولند تفاجئ جمهورها بإطلالة هندية وتثير ضجة بارتداء الساري 
حليمة بولند تفاجئ جمهورها بإطلالة هندية وتثير ضجة بارتداء الساري 
منذ 21 دقيقة 255
ماطر يكشف عن سبب فشل انتقاله من النصر إلى الهلال
ماطر يكشف عن سبب فشل انتقاله من النصر إلى الهلال
منذ 29 دقيقة 1336
أستاذ فسيولوجيا : السكر الخفي بالمشروبات الغازية تُسرع من شيخوختنا (فيديو)
أستاذ فسيولوجيا : السكر الخفي بالمشروبات الغازية تُسرع من شيخوختنا (فيديو)
منذ 35 دقيقة 1232
سولشاير: عودة رونالدو رفعت المعنويات وسيظهر في مباراة نيوكاسل
سولشاير: عودة رونالدو رفعت المعنويات وسيظهر في مباراة نيوكاسل
منذ 40 دقيقة 1187
مستشار أسري: 79 % من الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين "فيديو"
مستشار أسري: 79 % من الطلاق في المملكة بسبب انعدام الحوار بين الزوجين "فيديو"
منذ 45 دقيقة 1280
تراكتور الإيراني يتراجع عن انسحابه أمام النصر
تراكتور الإيراني يتراجع عن انسحابه أمام النصر
منذ ساعة 1530
قصة مواطن فقد يده في البحر ليصبح من أشهر صانعي تحف السفن الشراعية "فيديو" 
قصة مواطن فقد يده في البحر ليصبح من أشهر صانعي تحف السفن الشراعية "فيديو" 
منذ ساعة 1410
شيماء علي لمتابعة وصفتها بالحيوانة:"والله عيب"
شيماء علي لمتابعة وصفتها بالحيوانة:"والله عيب"
منذ ساعة 557
بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان "صور"
بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان "صور"
منذ ساعة 1282