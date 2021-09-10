الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.
فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج.