البيشي ينشر صورة لابنتيه ريما وراكان ويطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء 

ماجد محمد (صدى):
شارك لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، عبدالرحمن البيشي، صورة له مع ابنتيه ريما وراكان، معلقا عليها: "دعواتكم في هذه الليلة المباركة، فقد طال بي المرض والألم لسنوات.. فاشفني يا الله بقدرتك فأنت القادر على ذلك.. واحفظ لي أبنائي ريما وراكان بحفظك".
وطلب عبدالرحمن البيشي، من محبيه ومتابعيه الدعاء له بالشفاء من المرض الذي يعاني منه، حيث انتشرت تغريدته على نطاق واسع بين محبيه.
وكان عبدالرحمن البيشي، قد أعلن في عام 2019 إصابته بالتصلب الجانبي، وهو مرض نادر، مطالباً الجمهور بالدعاء له.