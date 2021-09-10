رجل يحنط جثة والدته داخل قبو بعد وفاتها

فيينا (صدى):
أقدم "رجل" في النمسا على تحنيط جثة والدته بعد وفاتها داخل قبو لرغبته في الاستمرار بتقاضي بدلات الإعانات الاجتماعية المخصصة لها.
واكتشفت الشرطة النمساوية جثة "المسنة" المحنطة داخل القبو والتي تبلغ من العمر 89 عامًا، حيث ظلت محنطة داخل القبو لأكثر من عام.
وأفادت التحقيقات أن نجلها البالغ من العمر 66 عامًا احتفظ بجثة والدته في القبة بعد تحنيطها لاستمرار الحصول على الإعانات، معللاً عدم ظهور والدته بإصابتها بـ "الخرف" ودخولها المشفى.
ووجهت الشرطة إلى "الابن" تهمة الاحتيال من أجل الحصول على الإعانات الإجتماعية وإخفاء جثة والدته.