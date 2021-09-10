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رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11سبتمبر: لا يوجد ما يدين المملكة وتورط محتمل لإيران

منذ 5 ساعات
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رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11سبتمبر: لا يوجد ما يدين المملكة وتورط محتمل لإيران

علي القحطاني (صدى):

صرح توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، بعدم عثوره على أي شيء قد يدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر، وذلك في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الهجمات.

وأكد "كين" أن تقرير اللجنة لا يوجد به أي دليل يدين الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة، وفقًا لموقع "العربية".

وأضاف: "جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيئاً يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية".

فيما أشار إلى عثوره على معلومات تفيد تورط إيران في هجمات سبتمبر أكثر من السعودية، مبينًا أن أعضاء اللجنة يطاردون كل خيط .

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة العربية السعودية.

 

إيران
تنظيم القاعدة
هجمات 11 سبتمبر
جو بايدن
توماس كين
تورط إيران في هجمات 11 سبتمبر

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3911
منذ 38 دقيقة
ايها الامريكان بودي لو تنثبرو وتكلو تبن , كل هذي السنين وانتم تحققون في احداث سبتمبر وكل الاحداث التي جرت بعدها تشير الى انها من تدبيركم وتخطيطكم وانتم من حصد نتائجها ايا كانت ولا زلتم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133911
منذ 20 دقيقة
الحمد لله ..

.. نحن نعلم ذالك ووايقين منه تماام الثقه .. ونعلم كل مايدور من تهويشات ماهو إلا إبتزاز لا أكثر ونحن راكزين لكم ولغيركم المركاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماحاس شي .. كلمها بأنها وانتم تتوهمون الكلام اللي صار .. مايجوز منكم هذا..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. نحن نعلم ذالك ووايقين منه تماام الثقه .. ونعلم كل مايدور من تهويشات ماهو إلا إبتزاز لا أكثر ونحن راكزين...
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحاال .. .. اتكلم عن نفسي ، انا ماجبت لك خبر ، حيه ميته او ثعبان حتى .. والله ماسألت عنك .. الشي...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. عالم صايعه ضايعه ، استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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