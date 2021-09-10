رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11سبتمبر: لا يوجد ما يدين المملكة وتورط محتمل لإيران

علي القحطاني (صدى):
صرح توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، بعدم عثوره على أي شيء قد يدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر، وذلك في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الهجمات.
وأكد "كين" أن تقرير اللجنة لا يوجد به أي دليل يدين الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة، وفقًا لموقع "العربية".
وأضاف: "جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيئاً يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية".
فيما أشار إلى عثوره على معلومات تفيد تورط إيران في هجمات سبتمبر أكثر من السعودية، مبينًا أن أعضاء اللجنة يطاردون كل خيط .
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة العربية السعودية.