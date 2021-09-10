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ليلى السلمان عن شائعة وفاتها: أنا موجود وبخير (فيديو)

منذ 6 ساعات
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ليلى السلمان عن شائعة وفاتها: أنا موجود وبخير (فيديو)

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة ليلي السلمان في مقطع فيديو لترد على شائعة وفاتها التي انتشرت وتداولها العديد خلال الآوانة الأخيرة.

وقالت "ليلى" في مقطع الفيديو على "انستجرام": "كثير كلموني وقالوا لي اطلعي خليهم يشوفونك، لاحول ولا قوة إلا بـ الله، اللهم لك الحمد".

وتابعت عن خبر وفاتها: "طبعاً اليوم مطلعين أو الأمس إشاعة عن وفاتي، والخبر اللي وصلني، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة ليلى السلمان، وأقول لكم بهذا الفيديو، الحمد لله أنا موجودة وبخير، وأحمد الله على فضله".

وكان قد تم تداول عدة شائعات تفيد بوفاة الفنانة ليلى السلمان وتصدر ذلك الخبر "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما نفته بمقطع الفيديو.

الشائعات
مقطع فيديو
انستجرام
ليلى السلمان
وفاة ليلى السلمان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133911
منذ 24 دقيقة
ماشي الحاال ..

.. اتكلم عن نفسي ، انا ماجبت لك خبر ، حيه ميته او ثعبان حتى .. والله ماسألت عنك .. الشي الوحيد اللي اردده وأسأل الله الإجابه ، هو ان يهديني ويهدي من احب ويهدي ضال المسلمين اجمعين .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماحاس شي .. كلمها بأنها وانتم تتوهمون الكلام اللي صار .. مايجوز منكم هذا..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. نحن نعلم ذالك ووايقين منه تماام الثقه .. ونعلم كل مايدور من تهويشات ماهو إلا إبتزاز لا أكثر ونحن راكزين...
ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحاال .. .. اتكلم عن نفسي ، انا ماجبت لك خبر ، حيه ميته او ثعبان حتى .. والله ماسألت عنك .. الشي...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. عالم صايعه ضايعه ، استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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