ليلى السلمان عن شائعة وفاتها: أنا موجود وبخير (فيديو)

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة ليلي السلمان في مقطع فيديو لترد على شائعة وفاتها التي انتشرت وتداولها العديد خلال الآوانة الأخيرة.
وقالت "ليلى" في مقطع الفيديو على "انستجرام": "كثير كلموني وقالوا لي اطلعي خليهم يشوفونك، لاحول ولا قوة إلا بـ الله، اللهم لك الحمد".
وتابعت عن خبر وفاتها: "طبعاً اليوم مطلعين أو الأمس إشاعة عن وفاتي، والخبر اللي وصلني، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة ليلى السلمان، وأقول لكم بهذا الفيديو، الحمد لله أنا موجودة وبخير، وأحمد الله على فضله".
وكان قد تم تداول عدة شائعات تفيد بوفاة الفنانة ليلى السلمان وتصدر ذلك الخبر "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما نفته بمقطع الفيديو.