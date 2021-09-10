امرأة تترك ابنتها الرضيعة جائعة حتى الموت

لندن (صدى):
تركت المنزل لمدة 6 أيام متتالية، مما جعل ابنتها الرضيع تواجه الجوع وحدها حتى فارقت الحياة.
وذكرت تقارير بريطانية، الجمعة، أن الأم البالغة من العمر (19 عاما) تركت ابنتها آسيا البالغة من العمر 20 شهرا وحيدة بلا رعاية في منزل العائلة قبل عامين، مما أدى إلى وفاتها.
وأضافت أن الأم خرجت من المنزل لكي تحضر حفلات في لندن وكوفنتري وسوليهول، خلال فترة الماراثون في ديسمبر 2010، وقد رصدتها الكاميرات في أحد الملاهي الليلية خلال تلك الأيام.
وتابعت أن لدى عودتها إلى المنزل، وجدت الأم ابنتها جثة هامدة، فحاولت الاتصال بالطوارئ، قائلة: "ساعدوني.. طفلتي لا تستيقظ".