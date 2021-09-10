ابنة شقيق دونالد ترامب تهاجم عمها وتصفه بـ "الفاشل"

واشنطن (صدى):
شنت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا شديدًا على عمها، مشيرًا إلى أنه سيكون مشغولا جدا بالدفاع عن نفسه في المحكمة.
وأوضحت "ماري" أن دونالد ترامب متورط حاليًا في ثلاث دعاوى قضائية رئيسية على الأقل وبثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل.
وأكدت أنها تشعر بالغضب الشديد تجاه عمها مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها للتحكم في نفسها أمامه، مضيفة: "سأبذل قصارى جهدي لعدم جعلها مواجهة جسدية وحتى لا أقول له أنه شخص فاشل".
وكانت "ماري" قد رفعت دعوى قضائية ضد عمها وأفراد عائلتها الآخرين في عام 2020؛ بسبب مزاعم بارتكابهم عمليات احتيال لحرمانها من ملايين الدولارات في الميراث.