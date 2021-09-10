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ابنة شقيق دونالد ترامب تهاجم عمها وتصفه بـ "الفاشل"

منذ ساعتين
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ابنة شقيق دونالد ترامب تهاجم عمها وتصفه بـ "الفاشل"

واشنطن (صدى):
شنت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا شديدًا على عمها، مشيرًا إلى أنه سيكون مشغولا جدا بالدفاع عن نفسه في المحكمة.

وأوضحت "ماري" أن دونالد ترامب متورط حاليًا في ثلاث دعاوى قضائية رئيسية على الأقل وبثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل.

وأكدت أنها تشعر بالغضب الشديد تجاه عمها مبينة أنها ستبذل قصارى جهدها للتحكم في نفسها أمامه، مضيفة: "سأبذل قصارى جهدي لعدم جعلها مواجهة جسدية وحتى لا أقول له أنه شخص فاشل".

وكانت "ماري" قد رفعت دعوى قضائية ضد عمها وأفراد عائلتها الآخرين في عام 2020؛ بسبب مزاعم بارتكابهم عمليات احتيال لحرمانها من ملايين الدولارات في الميراث.

 

الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
دعاوى قضائية
ماري ترامب
قضايا سياسية

التعليقات

مواطن سعودي
مواطن سعودي عدد التعليقات : 839
منذ ساعة
عمك يا بنت استحي هههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمد لله والشكر لله
بلسم الروح
تصحيح من كيد الكائدين
ابوفياض
اذا كان التطعيم في التعليم مهم كذلك أبنائي مهمين عندي بسبب التطعيم فقدت جنين في بطن أمه توفى بعد التطعيم بي اسبوعين والله ماراح...
شيخين1
على فكرة فية موظفين عديمن الظمير ولايهمهم اي ويستطيع بيع رقم الهوية لاحد الافرد الذي يود اسمائهم عشان يسخرجو شريحة ويستخدمها في اغراض غير...
جنوبيه قحطانيه❣
لذيذ مع المهيله😊😜

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