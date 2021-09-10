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بالفيديو.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

منذ ساعتين
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بالفيديو.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وجاء ذلك في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112,810 حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله.

كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في "طرد بريدي" يحتوي على "فلاتر لتنقية المياه".

في حين تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

مطار الملك خالد
الجمرك
كبتاجون
ميناء ضباء
هيئة الزكاة واالضريبة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 331
منذ ساعة
هذابفضل الله . دولتنا لديها قدرات ورقابه عاليه ودقيقه جدا
الله يحفظ دولتنا من كي الكائدين.
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 331
منذ 11 دقيقة
تصحيح من كيد الكائدين

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمد لله والشكر لله
بلسم الروح
تصحيح من كيد الكائدين
ابوفياض
اذا كان التطعيم في التعليم مهم كذلك أبنائي مهمين عندي بسبب التطعيم فقدت جنين في بطن أمه توفى بعد التطعيم بي اسبوعين والله ماراح...
شيخين1
على فكرة فية موظفين عديمن الظمير ولايهمهم اي ويستطيع بيع رقم الهوية لاحد الافرد الذي يود اسمائهم عشان يسخرجو شريحة ويستخدمها في اغراض غير...
جنوبيه قحطانيه❣
لذيذ مع المهيله😊😜

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