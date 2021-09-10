فوائد تناول البلح الأصفر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عن الفوائد الصحية لتناول البلح الاصفر، حيث يمد البلح الجسم بالطاقة والحيوية، ويجدد النشاط لاحتوائه على عناصر غذائية متعددة.
كما يحتوي على فيتامينات خاصة (a)، (b) و(c). والأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور والحديد، ونسبة مرتفعة من البروتين والدهون والسكريات، لذا فإن 3 وجبات من البلح تعد غذاء كاملا.
ويفيد البلح فى علاج حالات الدوار ويزيد من ليونة الأوعية الدموية فيؤخر ظهور أعراض الشيخوخة، في حين أت يحتوي على الفوسفور اللازم لبناء خلايا المخ خاصة المسئولة عن التفكير والقدرات الذهنية.
ويحمى الأسنان من التسوس حيث يحتوى على مواد كربوهيدراتية على شكل سكريات أحادية، ويحتوى على كمية كبيرة من البروتين والألياف وقليل من الدهون.
ويحفظ رطوبة العين وبريقها ويكافح الغشاوة، كما يقوى الرؤية ويزيد من القدرة السمعية، ومهدئ للأعصاب، كما ينشط الغدة الدرقية، ومرطب للأمعاء.