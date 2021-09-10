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فوائد تناول البلح الأصفر

منذ ساعتين
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فوائد تناول البلح الأصفر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عن الفوائد الصحية لتناول البلح الاصفر، حيث يمد البلح الجسم بالطاقة والحيوية، ويجدد النشاط لاحتوائه على عناصر غذائية متعددة.

كما يحتوي على فيتامينات خاصة (a)، (b) و(c). والأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور والحديد، ونسبة مرتفعة من البروتين والدهون والسكريات، لذا فإن 3 وجبات من البلح تعد غذاء كاملا.

ويفيد البلح فى علاج حالات الدوار ويزيد من ليونة الأوعية الدموية فيؤخر ظهور أعراض الشيخوخة، في حين أت يحتوي على الفوسفور اللازم لبناء خلايا المخ خاصة المسئولة عن التفكير والقدرات الذهنية.

ويحمى الأسنان من التسوس حيث يحتوى على مواد كربوهيدراتية على شكل سكريات أحادية، ويحتوى على كمية كبيرة من البروتين والألياف وقليل من الدهون.

ويحفظ رطوبة العين وبريقها ويكافح الغشاوة، كما يقوى الرؤية ويزيد من القدرة السمعية، ومهدئ للأعصاب، كما ينشط الغدة الدرقية، ومرطب للأمعاء.

تسوس الأسنان
البلح
البلح الأصفر
فوائد البلح

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16301
منذ ساعة
لذيذ مع المهيله😊😜

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمد لله والشكر لله
بلسم الروح
تصحيح من كيد الكائدين
ابوفياض
اذا كان التطعيم في التعليم مهم كذلك أبنائي مهمين عندي بسبب التطعيم فقدت جنين في بطن أمه توفى بعد التطعيم بي اسبوعين والله ماراح...
شيخين1
على فكرة فية موظفين عديمن الظمير ولايهمهم اي ويستطيع بيع رقم الهوية لاحد الافرد الذي يود اسمائهم عشان يسخرجو شريحة ويستخدمها في اغراض غير...
جنوبيه قحطانيه❣
لذيذ مع المهيله😊😜

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