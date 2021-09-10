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مراهق يغتصب طفلة على الشاطئ أمام الآف الأشخاص

منذ 10 ساعات
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مراهق يغتصب طفلة على الشاطئ أمام الآف الأشخاص

لندن (صدى):
أقدم مراهق آسيوي على اغتصاب طفلة بشاطئ إحدى المدن البريطانية خلال اكتظاظ هذا الشاطئ بآلاف المرتادين.

وبدأت القصة عندما كانت الفتاة تلهو مع صديقة لها على الشاطئ حتى قام "المراهق" باستدراجها حتى دخلت إلى المياه العميقة وحجبتهم عن المحتشدين على الشاطئ.

وانتهز "المراهق" الفرصة ليبدأ في لمس جسدها حتى بدأ باغتصابها عاجزة أن تمنعه في وسط الماء وهى مهددة بالغرق.

وقالت "الضحية" خلال التحقيقات: "كنت وحدي حين بدأ يدفعني إلى المياه العميقة ولم أستطع الشعور بقدمي في قاع البحر، عندها بدأ يلمسني، من دون أن يتمكن أحد من رؤية ما كان يحدث، لذلك تمكن من اغتصابي".

وقامت الشرطة بطبع صورة مركبة لـ "المراهق المغتصب" وفقًا لما وصفه بعض شهود العيان من أجل البحث عنه والقبض عليه.

 

اغتصاب
الاعتداء
بريطانيا
الغرق
مراهق
الشاطئ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133928
منذ 54 دقيقة
اعقب ياالفاسد ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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