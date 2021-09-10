بروكينغز: بن لادن خطط لضرب نواد ليلية في تل أبيب بعد «هجمات سبتمبر»

وكالات (صدى):
كشف معهد بروكينغز للدراسات في واشنطن عن تخطيط زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن محاولة لشن هجمات متزامنة في تل أبيب بهدف قتل مئات الإسرائيليين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وجاء ذلك بعد استجواب أحد أعضاء تنظيم «القاعدة»، الذي قُبض عليه بعد «11 سبتمبر»، وهو علي زين العابدين محمد حسين، حيث اعترف برؤى جديدة ومثيرة حول خطط أسامة بن لادن لهجوم مماثل لـ«هجمات سبتمبر».
وأُلقي القبض على حسين؛ المعروف أيضاً باسم «أبو زبيدة» بباكستان، في مارس 2002، حيث يُزعم أنه شارك في إعداد سفر ووثائق العديد من نشطاء تنظيم «القاعدة»، وكان لديه كثير من المعلومات حول تخطيط التنظيم.
وصرح أبو زبيدة بعد القبض عليه أن بن لادن كان يمهد لمؤامرة لشن هجمات متزامنة على نواد ليلية متعددة في تل أبيب بهدف قتل مئات الإسرائيليين.