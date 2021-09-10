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"التعليم": بدء احتساب غياب الطلاب غير المكملين للجرعات الأحد المقبل (فيديو)

منذ 4 ساعات
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"التعليم": بدء احتساب غياب الطلاب غير المكملين للجرعات الأحد المقبل (فيديو)

الرياض (صدى):
تنتهي بعد غد الأحد مهلة تأجيل احتساب الغياب لطلبة التعليم من عمر 12 عامًا فما فوق وطلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني لمن لا يكمل جرعتي اللقاح المضاد للكورونا.

وكانت وزارة التعليم قد قررت في وقت سابق تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعيين الأوليين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وفقًا لقناة "الإخبارية".

يٌذكر أن الوزارة قد دعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

التعليم
التحصين
غياب الطلاب
اللقاح
جرعتين
عودة المدارس

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 915
منذ ساعة
صحة ابناي اهم من التعليم

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الواجب أن تكون هناك صالات رياضيه للرجال والنساء في الأحياء السكنيه .. وذلك بالتنسيق بين الامانات والصحه .. وتكون بالمجان .. أو بمبالغ رمزيه...
أبوخالد-أبها.
بيض الله وجهك .. ياسمو الأمير سطام .
أبوخالد-أبها.
كفو ياولد زهران .. بيض الله وجهك .. رجال من ظهر رجال .. رفعت راسك .. وراس وطنك .
ابوبدر
اسأل الله ان كنتي مريضة ان الله يشفيكي
ابونايف
غريبه زهراني اكيد الشغله فيها شي ههههه

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