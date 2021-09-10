إعلامية كويتية ترفع 63 قضية سب وقذف على متابعيها خلال شهر

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن عدد القضايا التي رفعتها خلال هذا الشهر ضد مدونين ومتابعين، تحت مسمى قضايا “سب وقذف”، عقب رصد تعليقات وتحويلها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.
وقالت العيدان إن عدد القضايا التي رفعتها هذا الشهر بلغ “63 قضية سب وقذف”، وذلك عن طريق مكتب المحامي ضاري الواوان.
وأضافت : “لا تنسون بالنيابة تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها إلى مباحث الجرائم الإلكترونية عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونية.
وتابعت : حرية الرأي مو بالسب والشتم بالعرض والشرف والسمعة والأب والأم والإهانات ما كانت الدولة اعتبرته سب وقذف وحطت عليه عقوبات وتعويضات وعقوبة حبس بعد لما تعرفون الفرق بين حرية الراي والشتيمه تكلموا.