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إعلامية كويتية ترفع 63 قضية سب وقذف على متابعيها خلال شهر

منذ 4 ساعات
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إعلامية كويتية ترفع 63 قضية سب وقذف على متابعيها خلال شهر

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن عدد القضايا التي رفعتها خلال هذا الشهر ضد مدونين ومتابعين، تحت مسمى قضايا “سب وقذف”، عقب رصد تعليقات وتحويلها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.

وقالت العيدان إن عدد القضايا التي رفعتها هذا الشهر بلغ “63 قضية سب وقذف”، وذلك عن طريق مكتب المحامي ضاري الواوان.

وأضافت : “لا تنسون بالنيابة تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها إلى مباحث الجرائم الإلكترونية عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونية.

وتابعت : حرية الرأي مو بالسب والشتم بالعرض والشرف والسمعة والأب والأم والإهانات ما كانت الدولة اعتبرته سب وقذف وحطت عليه عقوبات وتعويضات وعقوبة حبس بعد لما تعرفون الفرق بين حرية الراي والشتيمه تكلموا.

سب وقذف
مي العيدان
جرائم إلكترونية
ضاري الواوان

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 41
منذ ساعة
شكلها تستفز الغير علشان تتصيدهم وترفع قضايا لتكسب منها
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3869
منذ ساعة
اسأل الله ان كنتي مريضة ان الله يشفيكي

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الواجب أن تكون هناك صالات رياضيه للرجال والنساء في الأحياء السكنيه .. وذلك بالتنسيق بين الامانات والصحه .. وتكون بالمجان .. أو بمبالغ رمزيه...
أبوخالد-أبها.
بيض الله وجهك .. ياسمو الأمير سطام .
أبوخالد-أبها.
كفو ياولد زهران .. بيض الله وجهك .. رجال من ظهر رجال .. رفعت راسك .. وراس وطنك .
ابوبدر
اسأل الله ان كنتي مريضة ان الله يشفيكي
ابونايف
غريبه زهراني اكيد الشغله فيها شي ههههه

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