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المعلم السعودي علي الزهراني يفوز بجائزة "فاركي" لأفضل معلم في العالم

منذ ساعتين
1896
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المعلم السعودي علي الزهراني يفوز بجائزة "فاركي" لأفضل معلم في العالم

علي القحطاني (صدى):
تمكن المعلم السعودي علي الزهراني من حصد جائزة "فاركي" لأفضل معلم في العالم، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.

وجائزة "فاركي" هى جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فايركي جيمس “VGF“، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان علي الزهراني قد حصل سابقًا من منسوبي تعليم مكة المكرمة على الميدالية الذهبية، وشهادة استحقاق الابتكار في المعرض الافتراضي الروسي للاختراعات "ارخميدس 2020".

وتتضمن الابتكار قلم ذكي يساعد طلاب الصف الأول الابتدائي على المسك الصحيح للقلم ويسهم في القراءة الذكية للحروف.

علي الزهراني
جائزة فاركي
أفضل معلم
مؤسسة فايركي
منسوبي تعليم مكة
ابتكار قلم زكي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82918
منذ 34 دقيقة
مبروووك

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
مبروووك
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق

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