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إصابة أسرة بأمراض صدرية إثر تسرب العفن في المنزل

منذ 3 ساعات
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إصابة أسرة بأمراض صدرية إثر تسرب العفن في المنزل

لندن (صدى):
أصيبت أسرة بالكامل بأمراض صدرية نتيجة تسرب العفن في كل أنحاء المنزل بإحدى المناطق بشمال شرق بريطانيا في إحدى المقاطعات النائية.

وذكرت تقارير أن امرأة بالغة من العمر 31 عاما، أصيبت بأمراض صدرية منذ عامين و ذلك بسبب تسرب العفن في غرفة نومها .

وقالت المرأة إن هناك ماسورة للصرف الصحي إنكسرت منذ 4 سنوات في الحي الذي تسكن فيه، و قدمت شكاوي تفيد بان العفن يتسربن تلك الماسورة و ينتشر ف منزلها و لكن شكواها قوبلت بالتجاهل.

وطلب الطبيب المعالج لنجلها البالغ من العمر عامين و نصف، أن ينام الطفل و أسرته في المطبخ و ذلك بعد إصابته بامراض صدرية نتيجة إنتشار العفن في المنزل .

وأشار الطبيب إلى أن المطبخ من الاماكن التي لم يصلها العفن بشكل كبير كما وصل لكل غرف المنزل، فنصح الاسرة النوم في المطبخ حتى الحصول على منزل جديد .

 

مطبخ
العفن
شمال شرق بريطانيا
أمراض صدرية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82918
منذ 32 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
مبروووك
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق

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