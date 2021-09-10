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شاهد.. جهاز جديد يكتشف الإصابة بكورونا من خلال العرق

منذ 13 ساعة
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شاهد.. جهاز جديد يكتشف الإصابة بكورونا من خلال العرق

بانكوك (صدى):
كشفت فضائية "يورنيوز" في تقرير لها عن جهاز تايلاندي يستطيع معرفة الإصابة بكورونا من خلال العرق.

وطور العلماء في تايلاندا الجهاز من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من خلال عرق الإبط في 15 دقيقة فقط.

ومن جانبها، قالت مطورة الجهاز شادن كولسينغ من جامعة شولالونغكورن، أن دقة الجهاز في الخروج بنتائج صحيحة وصلت إلى 95%.

وعن طريقة عمل الجهاز، أضافت: "وجدنا أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يفرزون مواد كيميائية محددة للغاية ولقد استخدمنا هذه النتيجة لتطوير جهاز للكشف عن الروائح المحددة التي تنتجها بكتيريا معينة في عرق مرضى كورونا".

وتتطلع المطورة لإمكانية طرح هذا الجهاز كبديل ذات تكلفة بسيطة ليكون بديلاً عن المسحات الأكثر تكلفة والتي تتطلب معالجة معملية.

تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الخاصة بـ "الجهاز" ما زالت في بداياتها ولم يتم نشرها في مجلة علمية بعد ولم يتم مراجعاتها من قبل الباحثين.

 

كورونا
العرق
البكتريا
كوفيد-19
مصابي كورونا
الأبحاث العلمية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133928
منذ 39 دقيقة
شغلته شغله .. مشوار على ماتطلع النتيجه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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