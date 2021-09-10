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جامعة تهدد طالبة بالفصل بسبب إرتدائها تنورة قصيرة

منذ 14 ساعة
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جامعة تهدد طالبة بالفصل بسبب إرتدائها تنورة قصيرة

لندن (صدى):
وجهت جامعة نيوكاسيل البريطانية في شمال شرق إنجلترا رسالة تحذير و إنذار بالفصل لإحدى الطالبات و ذلك بعد إرتدائها ملابس غير لائقة أثناء تواجدها في الجامعة .

تفصيلا، نشرت طالبة في السنة الأخيرة من كلية الطب في جامعة نيوكاسيل البريطانية، صورة لها و هي ترتدي فستانا على الركبة و علقت عليه " ملابس غير لائقة"، بحسب صحيفة " ديلي ستار".

وقالت الطالبة عبر حسابها على " تيوتر"، أن الجامعة أرسلت لها إنذارا بالفصل بعد إرتدائها ذلك الفستان في الجامعة معبرين عنه بأنه ملابس غير لائقة" و التنورة قصير لا تصلح لإرتدائها في الجامعة" .

وأضافت الشابة " لا أدري ما هي العقلية التي تفكر بهذه الطريقة و نحن في عام2021 "، فإن هناك شئ خطأ حدث و لكن لا أدري ما هو" .

وأرسلت الجامعة إعتذارا للطالبة، و أكدت على أن إدارة الجامعة تحترم حرية المرأة في الملبس، و تعتذر عن ذلك الإنذار .

جامعة
طالبة
نيوكاسيل
تنورة قصيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133926
منذ 6 دقائق
فساد في فساد ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
فساد في فساد ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذن من الشيطان يا بنات ، وكل وحده تدفع النص ، ليرضى بها الطرفان ..
458
ولله الحمد الدكتور هلال تموذج للإلقاء المميز ولدينا كفاءات مميزة ، ويا ليت تستبدل المذيعات بالمذيعين المميزين

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