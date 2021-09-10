تصريح "مثير" لوليد الفراج بشأن المسيئين له: "بعضهم يريد أن يكبّر اسمه"

أميرة خالد (صدى):
رد الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن مع وليد على متابعيه الذين طالبوه بالرد على بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفراج عبر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع تويتر : "بعض الجمهور يقول لماذا لا ترد على فلان وعلان، من حق الناس التعبير عن رأيها، إذا كنت تعمل في وسيلة إعلامية وتعمل في القطاع الرياضي الذي تكون فيه العواطف عالية، لازم تتكيف وتتقبل الرأي".
وتابع: الجمهور يطالب أن أرد على بعض من يحسبون في نفس مجال المهنة، لا توجد مشكلة في الفوارق العمرية، لكن غير معقول أن تكون مدير تحرير صحيفة في الوقت الذي كان الآخر في ثالث ابتدائي، صعب أن تعطيه درسا في الميديا، وغير معقول أن ترد على كل من يسيء لك، هذه قضية ليس لها أول ولا ثان، بعضهم يريد أن يكبر اسمه".
وأضاف: "الجزئية المهمة أن بعضهم تشعر أنه يريد أن يرد عليك بإساءة، على اعتبار أنه يريد أن يرضي أحدا معينا، لتقديري للمحبين الذين يطالبونني بالرد لذلك أردت أن أوضح ذلك".
وأنهى الفراج حديثه قائلا: "وسع صدرك يا أخي، توجد حاجات لا تستاهل الرد، اعتبرهم عيالك الصغار".