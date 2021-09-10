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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق

منذ ساعة
1367
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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران, فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس
الأرصاد
أمطار رعدية
الرياح السطحية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82916
منذ ساعة
عند الله خير كثير

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أحدث التعليقات

احمد
لافض فوك ياسمو الأمير اتمنى من وزارة الموارد البشريه تعى ماقلت
أبو كنان
ممكن يلعبون مباراة ودية قبل مباراة الاتحاد
أبو كنان
يا فهد مستواك في تراجع كبير وكل الظروف متاحة لك لترجع مثل ما كنت وأفضل اجتهد وكن طموحا وتدرب جيدا على التسديد 100 تسديدة...
ابو عمار
افا ترك الشماغ لها خوفا من التصوير
ابو عمار
خلاص ما قصرتي في التمثيل وتكرار الزيجات

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