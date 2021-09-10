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سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن

منذ ساعة
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سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن

القاهرة (صدى):
قررت الفنانة المصرية ليلى طاهر وضع حدًا لمسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

وقالت الفنانة المصرية أنه لم يعد هناك داعٍ لتقديم أعمال فقط من أجل التواجد، أو لأجل المال، مكتفية بتاريخها الطويل،مبينة بأنها تحترم عملها وجمهورها، معتبرة أن القرار لن تكون هناك رجعة فيه، خاصة أنها غابت لسنوات طويلة، لذلك تجد أنه من الصعب أن تعود بعد كل هذه السنوات.

وأضافت أن حياتها في الوقت الحالي باتت عائلية تخصصها من أجل عائلتها وأصدقائها، بعدما حرمت منهم لسنوات طويلة بسبب انشغالها بالأعمال الفنية، غير أنها من حين لآخر تتابع الأعمال الفنية المعروضة، وترى أن الوضع الحالي بالنسبة للفن والأعمال التي تعرض تغير للغاية عما كان يحدث في زمانهم.

ومنذ 7 سنوات وتحديد من عام 2014 لم تشارك ليلى في أعمال درامية، ليكون مسلسل "الباب في الباب" آخر أعمالها، حيث لم تجد المسلسلات أو الأفلام المناسبة لها بعد ذلك، واسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، بدأت التمثيل بفيلم "أبو حديد"؛ مع الفنان الراحل فريد شوقي عام 1958.

تزوجت الفنانة 6 مرات، الأولى وهي في سن الـ18 من رجل الأعمال محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها عنه تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت، كذلك تزوجت الفنان يوسف شعبان لمدة 4 سنوات، وجاءت الزيجة الخامسة من الموسيقار خالد الأمير، وبعد 10 سنوات انفصلت عنه وتزوجت شخصا من خارج الوسط الفني."

اعتزال الفن
الأعمال الفنية
ليلى طاهر
فيلم أبو حديد

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82916
منذ ساعة
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53125
منذ ساعة
خلاص ما قصرتي في التمثيل وتكرار الزيجات

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أحدث التعليقات

احمد
لافض فوك ياسمو الأمير اتمنى من وزارة الموارد البشريه تعى ماقلت
أبو كنان
ممكن يلعبون مباراة ودية قبل مباراة الاتحاد
أبو كنان
يا فهد مستواك في تراجع كبير وكل الظروف متاحة لك لترجع مثل ما كنت وأفضل اجتهد وكن طموحا وتدرب جيدا على التسديد 100 تسديدة...
ابو عمار
افا ترك الشماغ لها خوفا من التصوير
ابو عمار
خلاص ما قصرتي في التمثيل وتكرار الزيجات

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