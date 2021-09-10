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وليد الفراج : نتمنى من وزير الرياضة أن نعرف تفاصيل الدعم للأندية
منذ 7 ساعات
789
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التعليقات
يمكن ليه لأ
عدد التعليقات : 16
منذ ساعة
هناك دعم معلن
وهناك دعم لاحد فرق الدوري لأ يعلن عنة يقدم له الدعم ضمن الخدمات اللوجستية ،،،
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لافض فوك ياسمو الأمير اتمنى من وزارة الموارد البشريه تعى ماقلت
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