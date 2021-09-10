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وليد الفراج يرد على مغرد‬ : ‫الهلال‬ واحد من أعظم الأندية العربية

منذ 11 ساعة
1483
1

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 478
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

الجنتل
والله ماهو شاطر الا على السعوديه اللي اكلته وشربته
فوق هام ...
جماعة الفلسفه و النظريات ال .... حتي يصلون الي الطامه دارون
برنس
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عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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