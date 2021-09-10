تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
وليد الفراج يرد على مغرد : الهلال واحد من أعظم الأندية العربية
منذ 11 ساعة
1483
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 478
منذ ساعة
تعقب
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
الجنتل
والله ماهو شاطر الا على السعوديه اللي اكلته وشربته
فوق هام ...
جماعة الفلسفه و النظريات ال .... حتي يصلون الي الطامه دارون
برنس
تعقب
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
أخر الأخبار
بالفيديو.. تخصيص مختبر لفحص التمور ومدى خلوها من المبيدات بعنيزة
منذ 33 دقيقة
1411
حقيقة تركيب كاميرات "ساهر" خلف اللوحات الإرشادية
منذ 43 دقيقة
1528
فتح باب الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية
منذ ساعة
1543
مراهق يغتصب طفلة على الشاطئ أمام الآف الأشخاص
منذ ساعة
953
الهيئة الملكية بينبع تستحدث نظام التعقيم بتقنية التبخير لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات
منذ ساعة
1485
ياسمين صبري تعلن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل
منذ ساعة
544
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.05 دولار للبرميل
منذ ساعة
1445
راشد الماجد يتصدر قائمة التريند بـ "يا الواثق"
منذ ساعة
601
بالفيديو.. سعودي ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان
منذ ساعتين
1751
بروكينغز: بن لادن خطط لضرب نواد ليلية في تل أبيب بعد «هجمات سبتمبر»
منذ ساعتين
1721