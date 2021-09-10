زوجة تطلب الطلاق: "بيحب شغله أكتر منّي وندمان على خطيبته القديمة"

القاهرة (صدى):
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة في إمبابة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، وادعت بأنه أناني ويحب شغله أكثر منها، حسب وصفها.
وقالت الزوجة، في الدعوى، أنه دائمًا يحكي عن مشاكله الشخصية ومتاعب عمله الدائمة مع زملائه ومديريه مشيرة إلى أنها ظنت أن سلوكه أمر مؤقت بحكم زواجهما منذ عامين، إلا أن هذا الحديث أصبح أسلوب حياة.
وأضافت السيدة أن زوجها يفتعل المشاكل معها، ويخبرها بندمه الشديد على عدم زواجه من خطيبته السابقة، ثم يعدد محاسنها أمامها : "كانت جميلة وأخلاقها عالية، لا ترفع حسها علىَّ، وتتحمل ظروف الحياة والشغل، ومستعدةً لتكوين أسرة والحفاظ عليها".
وأنهت حديثها أمام القاضي قائلةً: "تحملت كل ده علشان أحافظ على بيتي، لكن الأمر وصل إلى درجة أن زوجي يمد إيديه علىَّ ويضربني".