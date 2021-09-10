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توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج

منذ 6 ساعات
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توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج

الرياض (صدى):
حدد تطبيق توكلنا العدد المسموح به في التصريح الشخصي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه التطبيق من أحد المستفيدين تضمن "كم العدد المسموح في الزواج هذه الفترة؟".

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق توكلنا عبر موقع تويتر: "تصريح تجمع شخصي، الحد الأقصى المسموح به هو 20 زائرًا ويلزم التقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأضاف: 'عبر موقع توكلنا الإلكتروني وتطبيق توكلنا للأجهزة الذكية يقدم خدمة تصريح تجمع للأفراد والجهات الحكومية والتجارية لإصدار تصريح لمكان تجمع للمساعدة على إدارته بهدف المحافظة على السلامة الصحية للجميع".

توكلنا
تطبيق توكلنا
حفلات الزواج
تجمع شخصي

التعليقات

طارق
طارق عدد التعليقات : 68
منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله لايبلانا ولا يبلابنا
طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اسف بس تذكرت حفلات الترفيه اااااععههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
مبروووك
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق
فاطمه الزهراني
اتمنى قبولي لرغبتي الشديده بالعمل والله ولي التوفيق

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