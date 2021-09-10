نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طالبان تمنع النساء من ممارسة الرياضة

منذ 3 ساعات
1558
2
طالبان تمنع النساء من ممارسة الرياضة

كابول (صدى):
قالت حركة طالبان التي تحكم سيطرتها على أفانستان أنها ستفرض قيودا مشددة على ممارسة المرأة للرياضة، قد تصل إلى حد منعها من ذلك.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الثقافية للحركة أحمد الله واثق، إن "ممارسة الرياضة ليست حاجة ضرورية ومهمة للنساء في أفغانستان"، مؤكدا أن حكومة طالبان لن تسمح للنساء بالرياضة، التي يمكن خلال القيام بها الكشف عن أجسادهن، وهو الأمر الذي لن تتهاون معه الحركة"، بحسب قناة SBS الأسترالية.

وأردف واثق: "نحن نعيش في عصر الإعلام، لهذا ستنتشر صور ومقاطع فيديو للنساء وهن يمارسن الرياضة التي تكشف عن أجسادهن ثم يشاهد الناس ذلك. لن نسمح بهذا الأمر مطلقا".

ويرى أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة سلام بالعاصمة كابل فضل الهادي أن هذا التصريح صادر عن مسؤول غير معني بالرياضة ولا يمثل السياسة الجديدة لحركة طالبان، أو لنقل التغيرات التي طرأت على خطابها وسلوكياتها في نسختها الجديدة، بحسب سكاي نيوز

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تمنع الحركة الرياضة عن النساء، لكن ربما يكون هناك شروط وضوابط معينة قد تعلن عنها الحركة، ولا أظن أن منع الرياضة بالمطلق سيكون قرارا قاطعا لها. إنه لا ينسجم على الأقل مع السياسة المعلنة للحركة حول عدم منع النساء من الحق في الدراسة والتعليم".

أفغانستان
النساء
ممارسة الرياضة
طالبان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53125
منذ ساعتين
المفروض يتغير طالبان افكارهم القديم ويتعاملون مع المجتمع بعقلانيه
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 54
منذ ساعتين
الله يوفق المسلمين لكل خير و يثبتهم على الدين الصحيح و يفتح لهم أبواب السماء و الأرض بالرزق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
لافض فوك ياسمو الأمير اتمنى من وزارة الموارد البشريه تعى ماقلت
أبو كنان
ممكن يلعبون مباراة ودية قبل مباراة الاتحاد
أبو كنان
يا فهد مستواك في تراجع كبير وكل الظروف متاحة لك لترجع مثل ما كنت وأفضل اجتهد وكن طموحا وتدرب جيدا على التسديد 100 تسديدة...
ابو عمار
افا ترك الشماغ لها خوفا من التصوير
ابو عمار
خلاص ما قصرتي في التمثيل وتكرار الزيجات

أخر الأخبار

جامعة تهدد طالبة بالفصل بسبب إرتدائها تنورة قصيرة
جامعة تهدد طالبة بالفصل بسبب إرتدائها تنورة قصيرة
منذ 18 دقيقة 176
شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يكشف تفاصيل الواقعة
شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يكشف تفاصيل الواقعة
منذ 19 دقيقة 1152
رئيس الوزراء المصري: نتوقع عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام في حالة واحدة
رئيس الوزراء المصري: نتوقع عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام في حالة واحدة
منذ 45 دقيقة 1230
تصريح "مثير" لوليد الفراج بشأن المسيئين له: "بعضهم يريد أن يكبّر اسمه"
تصريح "مثير" لوليد الفراج بشأن المسيئين له: "بعضهم يريد أن يكبّر اسمه"
منذ ساعة 288
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق
منذ ساعة 1363
سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن
سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن
منذ ساعة 500
مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها
مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها
منذ ساعتين 1472
بالفيديو.. تضرر قائدي المركبات من حواجز خرسانية بالرياض والمرور يتفاعل
بالفيديو.. تضرر قائدي المركبات من حواجز خرسانية بالرياض والمرور يتفاعل
منذ 3 ساعات 1633
زوجة تطلب الطلاق: "بيحب شغله أكتر منّي وندمان على خطيبته القديمة"
زوجة تطلب الطلاق: "بيحب شغله أكتر منّي وندمان على خطيبته القديمة"
منذ 3 ساعات 714
توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج
توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج
منذ 3 ساعات 2295