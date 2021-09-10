طالبان تمنع النساء من ممارسة الرياضة

كابول (صدى):
قالت حركة طالبان التي تحكم سيطرتها على أفانستان أنها ستفرض قيودا مشددة على ممارسة المرأة للرياضة، قد تصل إلى حد منعها من ذلك.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الثقافية للحركة أحمد الله واثق، إن "ممارسة الرياضة ليست حاجة ضرورية ومهمة للنساء في أفغانستان"، مؤكدا أن حكومة طالبان لن تسمح للنساء بالرياضة، التي يمكن خلال القيام بها الكشف عن أجسادهن، وهو الأمر الذي لن تتهاون معه الحركة"، بحسب قناة SBS الأسترالية.
وأردف واثق: "نحن نعيش في عصر الإعلام، لهذا ستنتشر صور ومقاطع فيديو للنساء وهن يمارسن الرياضة التي تكشف عن أجسادهن ثم يشاهد الناس ذلك. لن نسمح بهذا الأمر مطلقا".
ويرى أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون في جامعة سلام بالعاصمة كابل فضل الهادي أن هذا التصريح صادر عن مسؤول غير معني بالرياضة ولا يمثل السياسة الجديدة لحركة طالبان، أو لنقل التغيرات التي طرأت على خطابها وسلوكياتها في نسختها الجديدة، بحسب سكاي نيوز
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تمنع الحركة الرياضة عن النساء، لكن ربما يكون هناك شروط وضوابط معينة قد تعلن عنها الحركة، ولا أظن أن منع الرياضة بالمطلق سيكون قرارا قاطعا لها. إنه لا ينسجم على الأقل مع السياسة المعلنة للحركة حول عدم منع النساء من الحق في الدراسة والتعليم".