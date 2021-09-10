نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سيدة تعرضت للضرب من أولادها: "تبولت على نفسي ونزفت دم"

منذ ساعتين
969
1
سيدة تعرضت للضرب من أولادها: "تبولت على نفسي ونزفت دم"

القاهرة (صدى):
كشفت سيدة في محافظة الجيزة بمصر عن مأساتها مع أولادها بعدما تعرضت للضرب المبرح على يد 3 من أبنائها ، مؤكدة أنهم قاموا بتعذيبها واستولوا على أموالها وميراثها وأجبروها على توقيع عقود بيع.

وقالت الأم إن خلافاتها مع أبنائها بدأت بعد وفاة زوجها، فبدأوا يسرقون أموالها واشتروا شققًا جديدة وتركوا منزل العائلة لضيق مساحته، فهددت أولادها بأنها ستتزوج، فأخبروها بأنهم استولوا على عقود مليكة أراضٍ ومنزل، ثم هددها أحدهم بالقتل إذا أبلغت عنهم الشرطة، فذهبت للقسم لتحرير محضر دون أن تذكر أسماءهم خوفًا على حياتها.

وأضافت الأم أنها ذهبت للعيش مع أخيها وأولادها، حضروا إليه وقالوا له إنها ستعيش لدى كل واحدٍ منهم أسبوعا، واكتشفت بعد عودتها لشقتها أن أبناءها استولوا على كل مدخراتها، وكان أحد أبنائها يضربها لدرجة أنها تتبول على نفسها وتنزف دمًا، والجيران أبلغوا الشرطة.

وقررت نيابة الجيزة احتجاز 3 أشقاء لمدة 24 ساعة، بعد أن عذبوا والدتهم واعتدوا عليها بالضرب المبرح لحين ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

مصر
النيابة العامة
الضرب
الجيزة
خلافات
توقيع عقد بيع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53123
منذ ساعة
حسبي الله عليهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه طيب ايش الطريقه او يقصد تكرار التنفس عن طريق شهيق و زفير عدة مرات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه فكره جميله
ابو عمار
في هذه الحاله يبدو ان الهروب افضل من المواجهه
ابو عمار
الله يقصف عمره الحقير
ابو عمار
ايش يبي فيه يعذبه الاهبل

أخر الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني الرؤية على 5 مناطق
منذ دقيقة 1003
سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن
سبب اعتزال الفنانة ليلي طاهر الفن
منذ 3 دقائق 46
مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها
مطار الملك خالد يوفر خدمة الإنترنت مجانية في جميع المرافق ويحددخطوتان للاستفادة منها
منذ ساعة 1313
بالفيديو.. تضرر قائدي المركبات من حواجز خرسانية بالرياض والمرور يتفاعل
بالفيديو.. تضرر قائدي المركبات من حواجز خرسانية بالرياض والمرور يتفاعل
منذ ساعة 1482
زوجة تطلب الطلاق: "بيحب شغله أكتر منّي وندمان على خطيبته القديمة"
زوجة تطلب الطلاق: "بيحب شغله أكتر منّي وندمان على خطيبته القديمة"
منذ ساعة 530
توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج
توكلنا يكشف عن العدد المسموح حضوره في حفلات الزواج
منذ ساعتين 1998
طالبان تمنع النساء من ممارسة الرياضة
طالبان تمنع النساء من ممارسة الرياضة
منذ ساعتين 1419
تويتر تضيف لمستخدميها رموز تعبيرية جديدة
تويتر تضيف لمستخدميها رموز تعبيرية جديدة
منذ ساعتين 1268
سيدة تعرضت للضرب من أولادها: "تبولت على نفسي ونزفت دم"
سيدة تعرضت للضرب من أولادها: "تبولت على نفسي ونزفت دم"
منذ ساعتين 969
بالفيديو.. طبيب يجبر ممرض مسن على السجود لكلبه
بالفيديو.. طبيب يجبر ممرض مسن على السجود لكلبه
منذ 3 ساعات 1072