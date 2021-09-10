سيدة تعرضت للضرب من أولادها: "تبولت على نفسي ونزفت دم"

القاهرة (صدى):
كشفت سيدة في محافظة الجيزة بمصر عن مأساتها مع أولادها بعدما تعرضت للضرب المبرح على يد 3 من أبنائها ، مؤكدة أنهم قاموا بتعذيبها واستولوا على أموالها وميراثها وأجبروها على توقيع عقود بيع.
وقالت الأم إن خلافاتها مع أبنائها بدأت بعد وفاة زوجها، فبدأوا يسرقون أموالها واشتروا شققًا جديدة وتركوا منزل العائلة لضيق مساحته، فهددت أولادها بأنها ستتزوج، فأخبروها بأنهم استولوا على عقود مليكة أراضٍ ومنزل، ثم هددها أحدهم بالقتل إذا أبلغت عنهم الشرطة، فذهبت للقسم لتحرير محضر دون أن تذكر أسماءهم خوفًا على حياتها.
وأضافت الأم أنها ذهبت للعيش مع أخيها وأولادها، حضروا إليه وقالوا له إنها ستعيش لدى كل واحدٍ منهم أسبوعا، واكتشفت بعد عودتها لشقتها أن أبناءها استولوا على كل مدخراتها، وكان أحد أبنائها يضربها لدرجة أنها تتبول على نفسها وتنزف دمًا، والجيران أبلغوا الشرطة.
وقررت نيابة الجيزة احتجاز 3 أشقاء لمدة 24 ساعة، بعد أن عذبوا والدتهم واعتدوا عليها بالضرب المبرح لحين ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.