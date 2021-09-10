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الأحوال المدنية: لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية وكارت العائلة للمراجعين

منذ 14 ساعة
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الأحوال المدنية: لا يحق للمستشفيات تصوير الهوية الوطنية وكارت العائلة للمراجعين

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تصوير المستشفيات الهوية الوطنية أو كارت العائلة للمراجعين أو المرضى أو عائلاتهم.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في "تويتر" أن تصوير الهوية الوطنية مخالف، ويجب فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الأحوال المدنية تضمن "‏‎هل تصوير الهوية الوطنية أو كرت العائلة بالمستشفيات مسموح؟"

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حددت ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية، مبينة أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ «ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، كذلك يتم تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب مثل لقب السيد

الأحوال المدنية
المراجعين
تصوير الهوية الوطنية
كارت العائلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133900
منذ 13 ساعة
تماام ..
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 709
منذ ساعة
على فكرة فية موظفين عديمن الظمير ولايهمهم اي ويستطيع بيع رقم الهوية لاحد الافرد الذي يود اسمائهم عشان يسخرجو شريحة ويستخدمها في اغراض غير نظامية وفي التالي صاحب الهوية يكون مسئؤل والنظام لايحل مغفلين فهاذي خطوة جدا مفيده يكفي الاطلاع والتحقق فقط شكر للاحوال وعلى راسهم وزاة اداخلية

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الحمد لله والشكر لله
بلسم الروح
تصحيح من كيد الكائدين
ابوفياض
اذا كان التطعيم في التعليم مهم كذلك أبنائي مهمين عندي بسبب التطعيم فقدت جنين في بطن أمه توفى بعد التطعيم بي اسبوعين والله ماراح...
شيخين1
على فكرة فية موظفين عديمن الظمير ولايهمهم اي ويستطيع بيع رقم الهوية لاحد الافرد الذي يود اسمائهم عشان يسخرجو شريحة ويستخدمها في اغراض غير...
جنوبيه قحطانيه❣
لذيذ مع المهيله😊😜

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